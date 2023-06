10.06.2023 h 12:03 commenti

Grave incidente in via Fiorentina, pedone investito da un'auto

Una donna di 45 anni è stata travolta attorno alle 10.30 di oggi. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 che ha portato la donna al Santo Stefano in codice rosso

Grave incidente nella mattinata di oggi, 10 giugno, in via Fiorentina. Attorno alle 10.30 un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada all'altezza della rotonda davanti al parcheggio dell'Esselunga. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale per i rilievi del sinistro. Si tratta di una donna georgiana di 45 anni portata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Volvo guidata da una donna italiana di 46anni che procedeva verso viale Leonardo Da Vinci. La donna è finita sul parabrezza della macchina e poi è stata sbalzata a terra.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus