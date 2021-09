09.09.2021 h 18:44 commenti

Grave incidente questo pomeriggio 9 settembre intorno alle 18 in viale Leonardo da Vinci direzione Firenze all'altezza del ponte di San Giusto. Coinvolte due macchine e uno scooter. Il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze, di Croce d'Oro, Misericordia e Pubblica Assistenza, che hanno trasportato in codice giallo al Santo Stefano un uomo di 59 anni e una donna di 62, estratta dall'abitacolo della vettura dai vigili del fuoco intervenuti sul posto..Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso dalla polizia municipale, a partire dalla rotatoria del Parco Prato, per consentire le operazioni di soccorso e poi per rimuovere i mezzi incidentati. Alle 19,45 la strada è stata riaperta. Lunghe code si sono formate in direzione Firenze e l'intera viabilità della zona ne ha risentito, anche in cosiderazione dell'ora di punta e del rientro. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale che ha effettuato i rilievi.