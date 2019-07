03.07.2019 h 14:42 commenti

Grave incidente in A11 tra Prato Est e lo svincolo dell'A1: un ferito portato via con l'elisoccorso Pegaso

Traffico fortemente rallentato in direzione Firenze. Problemi anche sulla viabilità cittadina con la viabilità della Declassata in tilt nel tratto prima del casello

Traffico fortemente rallentato in autostrada subito dopo il casello di Prato Est in direzione Firenze per un grave incidente avvenuto poco dopo le 12.42.

Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un uomo di 64 anni, soccorso in codice rosso e portato a Careggi dall'elisoccorso Pegaso. Ferito anche un 52enne, trasferito in codice verde sempre a Careggi. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Ancora un'ora dopo l'incidente si lamentava una coda di oltre cinque chilometri con ripercussioni anche sulla viabilità della Declassata in direzione Prato Est.