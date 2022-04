14.04.2022 h 18:56 commenti

Grave incidente a Vaiano, interviene anche l'elisoccorso Pegaso

Trasportato all'ospedale di Careggi un uomo di 54 anni alla guida di uno scooter. L'incidente è avvenuto all'incrocio fra via Gacci e la regionale 325

Grave incidente questo pomeriggio 14 aprile, attorno alle ore 17, fra uno scooter e una vettura all'incrocio fra via di Gacci e la regionale 325 nel comune di Vaiano. Nell'impatto il centauro, un uomo di 54 anni, ha riportato diversi traumi al torace e agli arti, tanto che il medico del 118 inviato sul posto con la Misericordia di Vaiano ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato allo stadio di Vaiano. Il ferito è stato quindi trasportato all'ospedale di Careggi in codice rosso, poi passato al giallo. Illeso il guidatore della macchina. .Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale per i rilievi. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. Il traffico è stato interrotto e si sono verificate lunghe file, la strada è ancora chiusa per permettere alla Municipale di terminare i rilievi.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus