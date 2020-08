19.08.2020 h 18:31 commenti

Grave incidente a Sasseta, tre feriti gravi. Interviene l'elicosoccorso Pegaso

A bordo della macchina un 83enne e due donne di 60 e 70 anni che sono state trasportate in codice rosso al Santo Stefano, non sono coinvolte altre macchine. Sul posto anche la Municipale per i rilievi

Grave incidente, questo pomeriggio 19 agosto poco prima delle 17, sulla 325 a Sasseta in località Mulin dei Fossi, tre persone coinvolte. Una donna di 70 anni e una di 60 sono state trasportate in codice rosso al Santo Stefano insieme all' altro passeggero un uomo di 83 dalle ambulanze della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Vaiano. Al campo sportivo di Serilli è atterrato anche Pegaso dove è stato raggiunto da un’ambulanza dell' ospedale di Castiglion dei Pepoli .

Sul posto anche una pattuglia della Municipale della val di Bisenzio per i rilievi, ancora da accertare le cause dell’incidente, si ipotizza però un guasto ai freni. Non sono coinvolte altre vetture.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus