07.01.2020 h 17:11 commenti

Grave incidente a Prato Ovest: autostrada chiusa, un ferito in codice rosso

E' intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito l'uomo a Careggi. Chiuso per un'ora il tratto fino a Pistoia. Lunghe code e traffico rallentato

L'autostrada A11 è stata chiusa nel tratto tra Prato Ovest e Pistoia, in direzione mare, per circa un'ora a causa di un grave incidente accaduto intorno alle 15.15 di oggi, 7 gennaio. nonostante la riapertura, lunghe code sono segnalate da Prato Est a Pistoia, con traffico fortemente rallentato. Nell'incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante, è rimasto ferito in maniera grave un uomo, soccorso dal 118 e poi trasferito in codice rosso a Careggi con l'elicottero Pegaso. Sul posto anche la polizia stradale per coordinare la viabilità e poi effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus