01.07.2021 h 17:19 commenti

Grave dopo essersi ribaltata con l'auto. La conducente forse abbagliata dal sole

Una donna di 71 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo l'incidente accaduto a Vernio. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 1 luglio, in via Morandaccio a Vernio, dove una donna di 71 anni si è ribaltata con l'auto. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al Santo Stefano. L'incidente, che non ha coinvolto altre macchine, è successo questo pomeriggio intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione la donna, che proveniva da Mercatale di Vernio, è stata accecata dal sole e ha perso il controllo della vettura proprio in prossimità di una curva, finendo per ribaltarsi.Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco per mettere il mezzo in sicurezza, è stato allertato anche l'elicottero Pegaso che però è ripartito vuoto, la donna infatti è stata trasportata al Santo Stefano dall'ambulanza. Sul posto anche una pattuglia della Municipale per i rilievi.