26.08.2021

Grave donna incinta dopo un malore, portata a Careggi con Pegaso

E' successo questa mattina a Poggio a Caiano. I soccorritori inviati dal 118 hanno effettuato il primo intervento, poi, una volta stabilizzata, il medico ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso

E' intervenuto Pegaso per soccorrere la donna di circa 35 anni in attesa di due gemelli, che questa mattina, 26 agosto, poco prima delle 9, è andata in arresto cardiaco a seguito di un malore mentre si trovava nella sua abitazione in via Brunelleschi a Poggio a Caiano. I familiari hanno subito dato l'allarme al 118. La prima ad arrivare è stata l'ambulanza della vicina Misericordia di Poggio a Caiano, poi, in supporto, quella della pubblica assistenza. I soccorritori hanno praticato subito il massaggio cardiaco riuscendo a far riprendere il battito. Una volta stabilizzata, il medico ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nel campo nelle vicinanze dell'abitazione.

Sul posto anche la polizia municipale per prestare assistenza all'atterraggio e al decollo di Pegaso.

La donna, al quinto mese di gravidanza, è stata portata al policlinico fiorentino di Careggi.

Nel pomeriggio la bella notizia: mamma e gemelli sono salvi. Le loro condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari ma il peggio sembra passato.