24.03.2018 h 14:25

Grave ciclista travolto da un'auto, forse l'investimento dopo una lite

E' successo poco dopo le 12 in via Roma all'altezza di Castelnuovo. Il ciclista è finito in un fosso. Ad urtarlo un automobilista di 55 anni

Potrebbe esserci un diverbio per motivi stradali dietro il brutto episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 marzo, in via Roma all'altezza di Castelnuovo. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Prato intervenuta sul posto, ma secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, un automobilista italiano di 55 anni avrebbe volutamente colpito un ciclista facendolo finire nel fosso che corre lungo la strada. L'uomo, 49 anni, è stato portato all'ospedale in codice rosso dalla Pubblica Assistenza di Poggio a Caiano, poi rientrata in giallo. Presenta un trauma toracico e ferite agli arti.

Prima dell'impatto l'automobilista avrebbe superato un altro ciclista che era in compagnia del ferito, e suonato il clacson. Modalità questa che farebbe pensare a un'azione fatta per ripicca per diverbi precedenti. Da verificare anche l'ipotesi che i due si conoscano.

L'automobilista smentisce che l'urto sia stato voluto. Rischia la denuncia per lesioni volontarie se sarà confermata la versione del testimone.