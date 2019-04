09.04.2019 h 13:26 commenti

Grave ciclista dopo lo scontro con un'auto in via Roma: soccorso in codice rosso

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in prossimità dell'intersezione con via Brescia. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d'Oro

Grave incidente stradale in via Roma, all'altezza del bar Orgiu. Un ciclista di 48 anni italiano si è scontrato con un'auto ed è stato sbalzato a terra. Molte le lesioni riportate, al punto che il 118 ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Croce d'Oro. Per fortuna, poi, il rientro in ospedale è stato in codice giallo.

E' successo alle 13 di oggi martedì 9 aprile. Sul posto è intervenuta per prima una Volante della polizia che era in transito e poi la polizia municipale per effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione auto e ciclista stavano procedendo in direzione della chiesa del Soccorso quando l'automobilista ha girato verso via Brescia. A quel punto c'è stato lo scontro con le gravi conseguenze per l'uomo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus