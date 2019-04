19.04.2019 h 12:48 commenti

Grave anziano caduto mentre si trovava nei giardini della Pista rossa a Seano

L'uomo ha 76 anni e ha picchiato violentemente la testa sul selciato. E' stato soccorso in codice rosso. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto

Un uomo di 76 anni è stato soccorso in codice rosso dall'ambulanza del 118 dopo essere caduto mentre si trovava all'interno dei giardini della Pista rossa di Seano. E' successo stamani, 19 aprile, poco prima delle 10.30. L'anziano, nella caduta, ha picchiato violentemente la testa sul selciato. Immediato l'allarme dato dalle tante persone che in quel momento stavano affollando i giardini.

Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carmignano, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Ancora non è chiaro come mai l'anziano sia caduto, ma forse potrebbe aver urtato la biciclettina di uno dei tanti bambini che stava giocando nel parco, complici le vacanze scolastiche per la Pasqua imminente. I militari stanno aspettando di poter parlare con la vittima, ricoverata al Santo Stefano, per ricostruire meglio l'accaduto.