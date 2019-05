22.05.2019 h 18:10 commenti

Grave 17enne dopo lo scontro tra la sua moto e un'auto: trasferito d'urgenza a Careggi

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Tobbiana in via Per Iolo. Il 118 è intervenuto in codice rosso con un'ambulanza medicalizzata della Croce d'oro. I rilievi sono della polizia municipale

Un ragazzo pratese di 17 anni è stato portato in codice rosso a Careggi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 22 maggio a Tobbiana. Le sue condizioni sono considerate gravi.

E' successo in via per Iolo, nel tratto tra via Cava e la rotatoria subito dopo il cavalcavia dell'autostrada. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti dell'Ufficio sinistri della polizia municipale, il 17enne intorno alle 14.10 era in sella ad una moto e stava percorrendo via Per Iolo provenendo da Tobbiana. All'improvviso si è trovato davanti un'auto, condotta da un cittadino pratese, che usciva da un cortile privato. Il ragazzo non ha potuto evitare l'ostacolo e si è schiantato contro la fiancata della vettura, venendo sbalzato dalla sella. Immediato l'intervento del 118 con il medico che, viste le condizioni del 17enne, ha ritenuto di trasferirlo subito a Careggi. Gli agenti della Municipale hanno poi effettuato i rilievi di legge per ricostruire con precisione la dinamica del grave incidente.