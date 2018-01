06.01.2018 h 11:53 commenti

Grandi manovre a Prato, lunedì arriva il nuovo questore e martedì il nuovo presidente del tribunale

In via Migliore di Cino si insedia Alessio Cesareo, attuale dirigente del compartimento Polizia stradale delle Marche; prende il posto del questore Paolo Rossi, trasferito a Pisa. Al Palazzo di giustizia arriva Francesco Gratteri, attuale presidente di sezione al tribunale di Firenze

Questione di ore per l'insediamento a Prato del nuovo questore e del nuovo presidente del tribunale. Da lunedì 8 gennaio a guidare gli uffici di via Migliore di Cino sarà, come anticipato da Notizie di Prato , Alessio Cesareo, 55 anni, proveniente dal compartimento della Polizia stradale delle Marche che ha comandato da luglio 2016. Cesareo, abruzzese, sposato e padre di tre figli, laureato in Giurisprudenza, in polizia dal 1982, succede a Paolo Rossi, rimasto a Prato due anni e promosso capo della questura di Pisa. Corposo il curriculum del nuovo questore Alessio Cesareo: tra gli incarichi, la direzione della sala operativa interforze istituita a L'Aquila per il G8. Nel luglio 2001, quando era dirigente del commissariato di Avezzano, Cesareo rimase ferito nell'esplosione di un pacco bomba recapitato al suo ufficio. Già lunedì, il nuovo questore farà il giro delle visite istituzionali. Tra gli appuntamenti, quello con il procuratore capo Giuseppe Nicolosi alle 12 e quello nel pomeriggio in Palazzo comunale con il sindaco Matteo Biffoni.E' in programma martedì 9, invece, l'insediamento e il giuramento del presidente del tribunale Francesco Gratteri che prende il posto lasciato vuoto da Nicola Pisano e occupato negli ultimi mesi dal presidente facente funzione Silvio De Luca. Gratteri arriva da Firenze dove ha ricoperto fino a ora la carica di presidente di sezione del tribunale. Gratteri troverà sulla scrivania una serie di questioni urgenti: la prima è quella relativa alla gravissima carenza di organico rispetto alla quale è stato necessario ridurre l'apertura al pubblico di alcuni servizi e che rischia di bloccare altre attività. Proprio ieri, venerdì 5 gennaio, l'ultima denuncia del sindacato dopo l'assegnazione di soltanto tre cancellieri dei 57 che il ministero della Giustizia ha destinato alla Toscana dopo il maxiconcorso. La Cgil non ha nascosto di riporre molte aspettative nell'operato del nuovo presidente per assorbire almeno in parte la scopertura di organico che è al 35 per cento ( leggi ).