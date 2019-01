22.01.2019 h 12:02 commenti

Grande festa per le venti candeline del "rinato" Politeama

Il 26 gennaio uno spettacolo tutto in chiave pratese con la presenza di otto corali, il maestro Andrea Vitiello e il tenore Buoncristiani. Il ricavato dei biglietti servirà per finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto e della facciata lato via Tintori

Venti candeline per il Politeama, due decenni di storia che saranno ricordati il 26 gennaio alle 21 con lo spettacolo, "Buon compleanno Politeama" organizzato dal Comitato area pratese e dall' Associazione Viaggi & Scoperte con il patrocinio del Comune di Prato. Un programma tutto pratese che vede la partecipazione di 8 corali (Euphonios con il coro Curzio Malaparte, Joyful Voices Gospel Choir, Pratolirica, Quarta Eccedente, San francesco, San Martino , Santa Maria a Colonica e Domenico Zipoli) e la presenza del cabarettista Filippo Moretti, nel ruolo del "disturbatore", di Riccardo Buoncristiani tenore pratese che diciottenne cantò alla cerimonia per l'istituzione della Provincia di Prato e del maestro Andrea Vitello. "Una serata pensata tutta in chiave pratese- ha ricordato il presidente del Comitato area pratese Fabio Nesti - che vuole ricordare l'importante ruolo culturale che il teatro continua a giocare in città".

Fra gli ospiti anche Piero Riccomini dell' associazione Viaggi & Scoperte che racconterà alcuni aneddoti che hanno caratterizzato la storia del Politeama. "Sono tanti i piccoli racconti che si possono fare per far conoscere ai pratesi la storia del teatro- ha spiegato - tra questi anche quello di come Banchini riuscì a trovare i soldi per finanziare la costruzione dell'allora cinema. Una storia curiosa ed emblematica".

Il biglietto è in vendita a 15 euro e il ricavato sarà utilizzato per finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto e della facciata lato via Tintori. "Devo solo ringraziare le due associazioni che hanno organizzato la serata - ha commentato il sindaco Matteo Biffoni - non era assolutamente scontato il loro impegno. E' veramente un bellissimo esempio di cittadinanza attiva".

A impedire, nel 1999, che il Politeama fosse trasformato in un supermercato è stata l'intuizione di Roberta Betti, ancor oggi presidente del teatro, che al tempo con coraggio ha sottoscritto un mutuo di 1 miliardo e 200 mila lire, oggi quasi estinto grazie anche all'aiuto dei pratesi.