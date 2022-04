11.04.2022 h 08:32 commenti

Grande festa per il ritorno della maratonina, duemila in piazza per Prato Half Marathon

Tutti i vincitori della 32esima edizione. La stracittadina dedicata alla memoria del giovane ciclista pratese Giovanni Iannelli. Il sindaco tra i partecipanti. L'assessore allo Sport: "Davvero una bella ripartenza dopo lo stop per la pandemia"

Presenti in duemila alla 32esima edizione di Prato Half Marathon Maratonina Città di Prato ieri, domenica 10 aprile. Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla fatica di chi ha voluto partecipare al tradizionale appuntamento di primavera. C'è stato chi ha scelto di correre, chi di cimentarsi con il proprio cane, chi di passeggiare e chi ha voluto esserci per ricordare Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese morto in un incidente di gara e a cui la stracittadina è stata dedicata. Il primo a tagliare il traguardo è stato il keniano Simon Kibet Loitanyang in 1h 05'16", seguito da Lengen Lolkurraru 1h 06'14"; terzo Jacopo Boscarini (Atletica Grosseto Banca Tema) 1h 10'28".Al femminile è stata la keniana Veronicah Nyeri Maina 1h 11' 37" ad aggiudicarsi il primo posto, davanti a Lucy Wambui Murigi in 1h 15' 50" e terza l'italiana Valentina Mattesini in 1h 20' 36".A dare il via alla corsa è stato il sindaco Matteo Biffoni, anche lui in gara, e il vescovo Giovanni Nerbini. In cielo si sono alzati i palloncini arancioni, liberati dalla famiglia di Giovanni Iannelli. Piazza delle Carceri e il Castello dell'Imperatore sono diventati teatro di grande festa.A vincere il 21° Trofeo Cna memorial Daniele Biffoni per i migliori pratesi Maruo Bendonii (Atletica Vinci) al maschile, e Laura Storai (Risubbiani). Il trofeo Coni memorial Stefano Balestri è andato alla famiglia Iannelli per la passione e la costanza per il ricordo di Giovanni. mentre il premio sulla sicurezza dedicato a Gio ad Ilaria amica e sempre vicino alla famiglia Iannelli. Per le società il 7° Trofeo Carrozzeria Mg memorial Alberto Guidoreni è stato assegnato al Gs Orecchiella Garfagnana campione toscano master maschile davanti al Gs Fiorino che conquista il 45° Trofeo Romano Borselli; terzo posto per Pisa Road Runner per il 32° Trofeo Daddi Mario. Al femminile invece la coppa del Comune di Prato e squadra vincitrice del campionato toscano master donne è stata Pisa Road Runners mentre la 4a coppa Emanuele Bartolini ha visto salire sul secondo gradino del podio il Gruppo podistico Le Sbarre e la 14° coppa Avis Prato con il terzo posto a squadre è andata al Gs Il Fiorino. A seguire Prato Nord, 29 Martiri, Podistica Pratese, Polisportiva Aglianese, Mezzana Le Lumache, Podistica Medicea, Ausonia e Run..dagi. Per l'Isola Running ha vinto Poldo in coppia con Massimo davanti ad Alberto con Luna e al terzo posto il cane Love insieme a Salvatore.Il servizio sanitario è stato gestito dalla Misericordia di Prato, il servizio fotografico dalla onlus Regalami Un Sorriso che ha messo in strada anche tutti i pacemaker con il palloncino che davano il tempo alla corsa. "Prato risponde sempre a livello sportivo con grande entusiasmo – il commento dell'assessore allo Sport, Luca Vannucci – è stata una vera ripartenza con tanta gente e tanti appassionati che sono scesi in piazza a correre, camminare e soprattutto a vivere il centro”.https://tds.sport/it/race/12026, qui le classifiche.