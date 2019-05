04.05.2019 h 15:14 commenti

Grande attesa per l'arrivo di Matteo Salvini, folla in piazza del Comune già dal primo pomeriggio

Caccia al posto in prima fila per l'immancabile selfie con il leader della Lega che arriva in città per sostenere la candidatura a sindaco di Daniele Spada. Tra i sostenitori anche un ventina di cittadini del Bangladesh con i cartelli 'Salvini premier'. Concentrazione di forze dell'ordine





Tra i sostenitori una ventina di persone originarie del Bangladesh con in mano i cartelli con la scritta 'Salvini premier'. Centro storico completamente blindato con un'ampia 'zona rossa' dalla quale sono stati lasciati fuori anche i banchetti elettorali dei partiti e delle liste civiche in corsa per le elezioni del 26 maggio. E proprio a sostenere il candidato Daniele Spada, fortemente voluto dalla Lega, arriva Matteo Salvini dopo la presentazione di alcune settimane fa fuori casa, a Firenze.



Alto il numero di forze dell'ordine impegnate nel pomeriggio politico all'insegna della Lega e dei partiti della coalizione, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

