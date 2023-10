07.10.2023 h 13:13 commenti

Granchio blu, sequestrati 400 esemplari al Macrolotto Uno

Multata con 8mila euro una cinese. L'intervento dell'Unità commerciale della Municipale ha richiesto un'attività investigativa di un mese dopo la segnalazione di alcuni residenti di via Puccini, dove la donna vendeva i crostacei

Sequestrati oltre 400 granchi blu e sanzionata con 8mila euro la cittadina cinese che nel piazzale di una ditta al Macrolotto Uno è stata trovata, dall'Unità Commerciale della Municipale a vendere i crostacei.Un'indagine iniziata nel mese di settembre, in seguito ad una denuncia di alcuni residenti del Macrolotto Zero che hanno segnalato la presenza della donne in via Puccini mentre vendeva i granchi. Questa mattina, 7 ottobre, gli agenti in borghese si sono recati sul posto ed effettivamente hanno trovato la donna che, però, non aveva la merce esposta. Poco dopo però è salita in macchina e così è iniziato il pedinamento.Arrivata nel parcheggio dell'azienda ha estratto dal baule della macchina un grosso sacco che è stato consegnato a un connazionale in cambio di denaro. A quel punto gli agenti sono intervenuti, la merce è stata sequestrata e poi consegnata ad Alia per la distruzione. I granchi blu sono commestibili. Ad essere contestati sono il commercio illegale e le condizioni igieniche sanitarie non corrette per la vendita. La donna risulta essere stata denunciata anche per esercizio abusivo della professione medica. Ginecologa in particolare.