Governo Meloni, Giorgio Silli è sottosegretario agli Esteri

Della lista fa parte anche il senatore Patrizio La Pietra, attuale coordinatore di Fratelli d'Italia a Prato: per lui il dicastero è quello dell'Agricoltura

Per il primo si tratta di conferma, almeno nella disciplina, visto che già nella scorsa legislatura faceva parte del comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. "Ogni voto dato in più alla lista dei moderati - fu il commento di Silli al momento della candidatura - porterà nel centrodestra i valori dell'atlantismo e dell'europeismo." Draghista convinto, Silli aveva lasciato Forza Italia - suo partito d'origine - nel 2019, sposando poi il percorso del governatore della Liguria Giovanni Toti. Il 25 settembre si è candidato nel collegio pratese della Camera con la formazione Noi moderati, che però aveva ottenuto soltanto lo 0,5% senza riuscire a entrare in parlamento.

Anche Patrizio La Pietra si era già occupato di Agricoltura, materia che andrà a gestire ora da sottosegretario. Lo aveva fatto dal 2018 nella 9° commissione del Senato. Una carriera politica sempre fedele alla destra la sua. In Alleanza Nazionale da metà anni novanta, confluì nel popolo della Libertà fino al suo scioglimento, quando riprese la strada di Fratelli d'Italia. Ha coordinato a lungo il partito nelle province di Prato e di Pistoia dove già aveva vinto nel 2018 lo scontro diretto con Caterina Bini. Alle ultime elezioni invece, con il 44% ha conquistato il collegio di Prato e Pistoia al Senato.

Il giuramento di sottosegretari e ministri è previsto per mercoledì 2 novembre.

