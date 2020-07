06.07.2020 h 11:24 commenti

Governance poll 2020: un pratese su due rivoterebbe Biffoni che però scende nella classifica dei sindaci italiani

Il sondaggio è stato elaborato da Noto per Il Sole 24 Ore con mille telefonate fatte agli elettori pratesi. La classifica guidata dal primocittadino di Bari Decaro, mentre tra i governatori quello con i maggiori consensi è Zaia

Un pratese su due se domani si dovesse votare, darebbe di nuovo la sua preferenza al sindaco Matteo Biffoni. Lo dice il responso del Governance Poll 2020, realizzato dall'istituto Noto per il Sole 24 che lo pubblica nell'edizione di oggi 6 luglio. Con il 50% dei consensi Biffoni si piazza però nella parte bassa della classifica, al 79° posto tra i sindaci d'Italia, insieme a quelli di Siena, Agrigento, Enna e Rovigo. Il Sole 24 Ore calcola una perdita di consenso, per Biffoni, del 6,1 per cento rispetto al risultato del ballottaggio del 2019 quando fu eletto per il bis (al primo turno l'attuale sindaco aveva preso il 47,1 per cento).

Il podio dei sindaci che riceverebbero maggiori consensi in caso di elezioni subito è guidato da Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente di Anci nazionale. Dietro di lui al secondo posto il vulcanico Cateno De Luca di Messina, mentre sul gradino più basso ci sono Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e Marco Bucci, primocittadino di Genova. Il primo sindaco toscano è Luca Salvetti di Livorno, al quinto posto.

Sempre il Sole 24 Ore pubblica la Governance Poll 2020 per i presidenti di regione dove il primo posto è occupato dal presidente del Veneto Luca Zaia, seguito da Massimiliano Fedriga (Friuli) e Donatella Tesei (Umbria). Il presidente della Toscana Enrico Rossi si piazza in decima posizione.

Il sondaggio è stato elaborato su un campione di mille elettori per ogni Regione o Comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza. Le interviste sono state fatte dal 5 al 30 giugno.