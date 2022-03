25.03.2022 h 11:19 commenti

Gori resta nella top 10 dei cognomi più diffusi in città. E' l'unico italiano

Resiste al nono posto ma alleggerisce il suo peso rispetto al 2020. Nei primi venti posti la presenza italiana si riduce a tre cognomi, il resto è cinese

Gori è ancora nella top dieci della classifica dei cognomi più diffusi all'anagrafe del Comune di Prato ma il suo "peso" va alleggerendosi progressivamente. Secondo la graduatoria 2021 pubblicata dall'ufficio statistica, il tipico cognome pratese resta al nono posto dove è scivolato nel 2020 ma con diciotto presenze in meno e tallonato da Wu, al decimo posto con 943 presenze. Significa che molto presto nei primi dieci posti della classifica non ci sarà alcun cognome italiano. Lo scenario infatti, cambia velocemente con la popolazione italiana che diminuisce e quella straniera che aumenta seppur meno velocemente che in passato. Si pensi che Gori era terzo nel 2013 e ottavo nel 2019.

Nessuna novità sul podio. Al primo posto resta saldo Chen con 2.424 presenze, al secondo Hu, 2.096 presenze e al terzo Lin, con 1.725.

Per trovare il secondo cognome italiano dobbiamo scendere, come nel 2020, al quattordicesimo posto, Rossi; il terzo, Innocenti, perde due posizioni e slitta al diciannovesimo posto.

In buona sostanza i primi venti posti sono appannaggio dei cognomi cinesi. Quelli italiani sono tre. Nel 2020 erano quattro e nel 2019 cinque. Un fenomeno questo che si spiega considerando l'alta presenza orientale in città e il tasso di natalità più alto, ma soprattutto la scarsa varietà di cognomi cinesi in rapporto alla popolazione.

Passiamo ai nomi. In generale i più diffusi sono Andrea, Alessandro, Francesco e Marco per i maschi, Maria, Giulia, Francesca e Sara. Tra gli stranieri sono Matteo per i maschi e Elena per le femmine. Seguono, rispettivamente Muhammad e Kevin da una parte e Sofia e Maria dall'altra. Tra i bambini nati nel 2021 prevalgono Tommaso, Filippo, Leonardo, Niccolò per i maschi, Aurora, Vittoria, Emma, Sofia per le femmine. Tra quelli di origine straniera invece Kevin, Muchen, Yichen, Justin per i maschi, Chloe, Ajla, Aliza e Asia per le femmine.