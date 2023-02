02.02.2023 h 00:46 commenti

Il signor Gori lascia la top 10 dei cognomi più diffusi a Prato a mister Zhou

La classifica vede il dominio assoluto dei cognomi cinesi, anche per la loro scarsa varietà rispetto a quelli italiani. Nei primi venti posti resistono solo Gori e Rossi. Il più diffuso in assoluto è Chen, seguito da Hu e da Lin

(e.b.)

Gori è fuori dalla top dieci della classifica dei cognomi più diffusi tra i residenti del Comune di Prato, diventata quindi esclusiva cinese. La perdita di terreno è stata costante negli anni con la crescita della popolazione orientale e la riduzione di quella italiana. Scalino dopo scalino, il più tipico dei cognomi pratesi, è sceso giù e ora si trova all’undicesimo posto della classifica 2022 pubblicata dall'ufficio statistica del Comune. In dodici mesi ha perso due posizioni. Nel 2021 infatti era nono ma con il fiato sul collo dei cognomi cinesi più diffusi. Alla fine non è restato che arrendersi.In particolare i Gori sono 932. Nel 2021 erano 946. L’età media è di 51 anni. Il decimo è Zhou con 995 presenze e un’età media molto più bassa, 33 anni. Nel 2021 era undicesimo, il posto ora coperto da Gori. Il più diffuso in assoluto è Chen con 2.611 casi, seguito da Hu con 2.216 e da Lin con 1.866 unità. L’età media è di 34, 31 e 33 anni.La presenza italiana si stempera notevolmente anche allargando il raggio ai primi venti posti della graduatoria. Oltre a Gori, c’è solo Rossi, stabile al quattordicesimo posto (612 presenze) e un'età media di 50 anni. Innocenti invece scivola al ventunesimo posto dal diciannovesimo del 2019. Nella top 20 i cognomi italiani sono quindi solo due mentre nel 2021 erano tre, nel 2020 quattro e nel 2019 cinque. Un fenomeno questo che si spiega ovviamente considerando la scarsa varietà di cognomi cinesi in rapporto alla popolazione, ma anche l'alta presenza orientale in città e il tasso di natalità più alto. L’età media bassa, tra i 30 e i 35 anni, testimonia questa vivacità. Il periodo Covid, frenando i nuovi arrivi dalla Cina, ha rallentato anche la scalata dagli occhi a mandorla su questa classifica. Non è un caso che con l’allentamento delle misure restrittive registrato nel 2022, la scivolata dei Gori verso i piani bassi abbia ripreso accelerazione.Quanto ai nomi i più diffusi restano Andrea, Alessandro, Marco e Francesco per i maschi, e Maria, Giulia, Francesca e Sara per le femmine.Tra gli stranieri sono Muhammad che sorpassa Matteo per i maschi e Elena e Sofia per le femmine. Tra i bambini nati nel 2022 prevalgono Leonardo, Edoardo e Tommaso per i maschi, e Ginevra, Sofia e Anna per le femmine. Tra quelli di origine straniera invece Matteo, Alexander, Jasper per i fiocchi azzurri e Yuxuan, Anaya e Aurora per quelli rosa.