18.05.2019 h 14:19 commenti

"Good morning Prato", il leader degli Spandau Ballet in città per presentare il suo nuovo disco

Una folla ha tesso l'arrivo di Tony Hadley per la foto di rito e l'autografo. "Sono contento di essere qui, non mi aspettavo così tanta gente". Tra il pubblico anche una madre con la figlia: "Accompagno la mamma per capire la musica che le piaceva quando aveva la mia età"

La pioggia non ha scoraggiato i fans di Tony Hadley voce del gruppo dei Spandau Ballet e ora solista. Ad attenderlo, oggi 18 maggio all’ex chiesino di San Giovanni, almeno duecento persone, soprattutto ultracinquantenni, che hanno aspettato pazientemente e un po’ emozionati, il proprio turno per la foto di rito e l’autografo sulla copertina del nuovo Cd “Talking to the moon”.

Puntuale alle 11,30 ha fatto il suo ingresso fra la folla distribuendo sorrisi: “Sono contento di essere qui, non mi aspettavo così tanta gente, good morning Prato”. Ovviamente è partita l’ovazione di rito che lo ha accompagnato fino a quando si è seduto al centro del palco per essere intervistato da Franco Legni, per presentare il suo ultimo lavoro dove il filo conduttore è una lunga storia d’amore che rimbalza fra donne e lavoro: “Anche con gli Spandau c’è stato un grande amore, ma ora è finito”. Tante le domande, ma anche i ricordi che il pubblico ha voluto condividere con il cantante: c’è chi lo aveva ascoltato per la prima volta quando aveva 15 anni e ora è tornata con la figlia “Accompagno la mia mamma – spiega una ragazza – perché lei spesso mi porta ai concerti, ma anche perché voglio capire quale musica le piaceva alla mia età”. Ma anche chi esibisce un autografo degli anni 90 fatto alla Capannina, quasi tutti i ragazzi di ieri, oggi sono tornati ad ascoltarlo per fare un tuffo nel passato e ripercorrere la propria gioventù. “La sua voce – racconta una cinquantacinquenne – è stata la colonna sonora della mia vita. Sono emozionata di vederlo dal vivo, così vicino”. Tra il pubblico anche il cantante di una Cover degli Spandau che emozionato ha voluto presentarsi a Hadley: “Io sono la tua controfigura” ha scherzato.

Quella di Prato è l’unica tappa toscana dell’ex frontman degli Spandau Ballet : “Un pubblico veramente numeroso – ha spiegato Alberto Castellani di Fonderia Cultart che ha organizzato l’evento – siamo stati sommersi da messaggi e già da prima delle 11 in tanti hanno iniziato a prendere posto, abbiamo prima fatto entrare chi aveva il Cd poi tutti gli altri, ma alla fine ciascuno è riuscito ad avere foto e autografo”.non ha scoraggiato i fans di Tony Hadley voce del gruppo dei Spandau Ballet e ora solista. Ad attenderlo, oggi 18 maggio all’ ex chiesino di San Giovanni, almeno duecento persone, soprattutto ultracinquantenni, che hanno aspettato pazientemente e un po’ emozionati, il proprio turno per l’autografo sulla copertina del nuovo Cd “Talking to the moon” e la foto di rito. Puntuale alle 11,30 ha fatto il suo ingresso fra la folla distribuendo sorrisi: “Sono contento di essere qui, non mi aspettavo così tanta gente, good morning Prato” . Ovviamente è partita l’ovazione di rito che lo ha accompagnato fino a quando si è seduto al centro del palco per essere intervistato da Franco Legni, per presentare il suo ultimo lavoro dove il filo conduttore è una lunga storia d’amore che rimbalza fra donne e lavoro: “Anche con gli Spandau c’è stato un grande amore, ma ora è finito”. Tante le domande, ma anche i ricordi che il pubblico ha voluto condividere con il cantante: c’è chi lo aveva ascoltato per la prima volta quando aveva 15 anni e ora è tornata con la figlia “Accompagno la mia mamma – spiega una ragazza – perché lei spesso mi porta ai concerti, ma anche perché voglio capire quale musica le piaceva alla mia età”. Ma anche chi esibisce un autografo degli anni 90 fatto alla Capannina, quasi tutti i ragazzi di ieri, oggi sono tornati ad ascoltarlo per fare un tuffo nel passato e ripercorrere la propria gioventù. “La sua voce – racconta una cinquantacinquenne – è stata la colonna sonora della mia vita. Sono emozionata di vederlo dal vivo, così vicino”. Tra il pubblico anche il cantante di una Cover degli Spandau che emozionato ha voluto presentarsi a Hadley: “Io sono la tua controfigura” ha scherzato.

Quella di Prato è l’unica tappa toscana dell’ex frontman degli Spandau Ballet : “Un pubblico veramente numeroso – ha spiegato Alberto Castellani di Fonderia Cultart che ha organizzato l’evento – siamo stati sommersi da messaggi e già da prima delle 11 in tanti hanno iniziato a prendere posto, abbiamo prima fatto entrare chi aveva il Cd poi tutti gli altri, ma alla fine ciascuno è riuscito ad avere foto e autografo”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus