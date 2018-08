22.08.2018 h 10:10 commenti

Gommista a nero, multa e sequestro dei macchinari. Controllo della polizia stradale in un'officina del Macrolotto

Un cinquantunenne riparava e cambiava gomme senza capirci niente non avendo frequentato il corso obbligatorio previsto dalla normativa. Il gommista improvvisato dovrà pagare una multa di 2.500 euro. Il kit da lavoro è stato sequestrato

Faceva il gommista ma senza averne titolo, a nero e mettendo a rischio la sicurezza dei suoi clienti. La polizia stradale di Prato ha sequestrato attrezzature e macchinari in una officina gestita da un cinese di 51 anni. Il controllo è scattato ieri, martedì 21 agosto, su input della Direzione centrale delle specialità della polizia di Stato. Il gommista abusivo è stato anche sanzionato: dovrà pagare una multa di 2.500 euro. A insospettire la polizia il via vai di persone all'officina meccanica che nascondeva anche il reparto gomme. Gli agenti, una volta entrati, si sono trovati davanti a pile di gomme accatastate alla rinfusa e ai macchinari per smontare i cerchioni e fare l'equilibratura. Un kit completo di tutto ma che può essere utilizzato solo da chi ha ottenuto l'autorizzazione dopo un apposito corso. Un passaggio, questo, saltato a pie' pari dal cinese che non parla una parola di italiano. Dall'inizio dell'anno la Polstrada, in Toscana, ha controllato quasi trecento tra officine, concessionarie e autodemolizioni; trentuno le attività sanzionato per irregolarità di vario genere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus