Godenzio ritratto dal misterioso pittore Jacq: adesso c'è anche il suo tra i "volti di Prato"

L'artista, che non vuole svelare il suo nome, ha inserito tra i soggetti del suo progetto anche il clochard recentemente rimpatriato in Cina. Gli sticker con i ritratti vengono affissi a giro per il mondo

Nel bene e nel male è stato sicuramente uno dei personaggi più caratteristici del centro di Prato, al punto da avere l'onore di una pagina Facebook dedicata proprio a lui. E anche adesso che è stato rimpatriato in Cina , ilo clochard cinese Godenzio continua a far parlare di sé. Un suo ritratto è stato infatto realizzato da Jacq, misterioso artista toscano, che non vuole svelare il suo nome, e che da qualche tempo sta portando avanti il progetto "I volti di Prato", realizzando ritratti che poi, apposti su sticker, vengono attaccati in giro per le città italiane ed europee "Dopo aver appreso della partenza definitiva del celebre clochard pratese-cinese Godenzio - spiega Jacq -, icona stravagande di questa città, ho deciso di omaggiarlo facendo il suo ritratto. L'opera si intitola Iconic Godenzio". La foto all'opera è stata fatta in piazza del Comune a Prato, dove spesso Godenzio faceva il bagno nella fontana del Bacchino. Adesso, tra i tanti "volti di Prato" sparsi a giro per il mondo, ci sarà anche il suo.

