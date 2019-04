19.04.2019 h 15:17 commenti

Gli zuccherini di Vernio indossano la maglia rosa in onore del Giro d'Italia

I pasticceri della Val di Bisenzio hanno realizzato una glassa particolare per omaggiare i corridori che il 12 maggio passeranno da Usella. Intanto è partita la macchina logistica, la Sr 325 resterà chiusa dalle 11,45 alle 14,30. Disagi anche sulla direttissima

Si scaldano i muscoli in Val di Bisenzio per il passaggio del giro d’Italia previsto per domenica 12 maggio. Ieri pomeriggio 18 aprile i vigili urbani hanno fatto un primo sopralluogo sul tracciato per verificare anche il piano di sicurezza, mentre sono già iniziati i lavori di asfaltatura della 325 nel Comune di Cantagallo e di Vaiano. “Il cantiere terminerà entro la prima settimana di maggio – ha ricordato il sindaco di Vaiano Primo Bosi – nel frattempo stiamo organizzando tutta la macchina logistica della corsa chiedendo anche la collaborazione delle associazioni di volontariato. Organizzeremo anche un servizio navetta da nord verso sud e viceversa per poter trasbordare i fans dei ciclisti lungo la 325”. Nessun passo indietro da parte di Ferrovie dello Stato per rimandare i lavori previsti lungo la direttissima, sono stati però organizzate delle navette di collegamento con Bologna eccetto nella fascia oraria 11,45/14,30 quando il giro passerà dalla Val di Bisenzio.

Oliata la parte logistica iniziano i preparativi anche per l’aspetto promozionale: la Val di Bisenzio mira a salire sul gradino più alto del podio per “la tappa più rosa” lanciando gli zuccherini rosa, tortelli rosa e menù legati al ciclismo. “Abbiamo deciso di dfar indossare la maglia rosa anche agli zuccherini, dolce tipico della Val di Bisenzio – ha spiegato Tiziana Falroni del Forno Steno – utilizzando una glassa colorata con ingredienti naturali ma lasciando invariata la struttura del dolce”. Tutti i biscotti, partecipa all’ iniziativa anche la Pasticceria Ciolini, il bar Sport di Vernio e Fonte dei Piani, saranno riconoscibili, oltre che per il colore, anche per la confezione con il marchio: “La Val di Bisenzio saluta il giro d’Italia”. Un logo che contraddistinguerà tutte le attività promozionali. “Con il passaggio del Giro D’Italia – ha spiegato Giovanni Morganti presidente dell’Unione dei Comuni – vogliamo cercare di valorizzare la nostra valle partendo proprio dalle specialità gastronomiche che oltre ai pasticceri coinvolgeranno anche ristoranti, circoli e attività ricettive. Uno sforzo che coinvolge tutti e tre i Comuni valbisentini”.

Il centro delle attività, l’12 maggio, sarà il campo sportivo di Usella dove è prevista una festa in rosa e soprattutto la partenza del primo giro d’Italia delle biciclette elettriche. “Tutte queste attività – ha sottolineato Guglielmo Bongiorno sindaco di Cantagallo – sono state realizzate anche con la collaborazione di tanti sponsor, una grande occasione per avere visibilità a livello nazionale. Ci aspettiamo almeno un migliaio di persone, visto che sarà una tappa in discesa”.



