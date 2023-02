20.02.2023 h 14:58 commenti

Gli zuccherini di Vernio in versione farina di castagne debuttano alla Festa della Polenta

Il 26 febbraio torna la ricorrenza più importante per il Comune dell'alta Val di Bisenzio. I Miserini, marchio depositato alla Camera di Commercio, non sono l'unica novità per la 445edizione: sfilerà anche un nuovo abito

Gli zuccherini di Vernio cambiano pasta e si trasformano anche nei "Miserini" prodotti con la farina di castagne. Il marchio è stato depositato alla Camera di commercio e faranno il loro debutto in occasione della 445esima edizione della Festa della Polenta che si terrà domenica 26 febbraio. Ma la nuova versione dei biscotti non è la sola novità per la ricorrenza più importante del comune della Val Di Bisenzio. Sfilerà anche un nuovo abito che è stato realizzato con stoffe provenienti dal Museo del Tessuto di Prato su uno studio condotto da Arianna Sarti, che si aggiunge alla cinquantina già in dotazione all'associazione. "La Pulendina - ha spiegato l'assessore al turismo Maria Lucarini - è la festa di Vernio un momento fondamentale per la nostra comunità che torna a ricordare il gesto compiuto dai Conti Bardi di regalare la polenta ai verniatti sotto assedio".

La giornata di domenica 26 febbraio si aprirà all’insegna dei tradizionali momenti del corteo storico con due partenze, la mattina alle ore 9.30, da via Camaldoli e località La Piana verso San Quirico di Vernio e con alle ore 12 la lettura della “storica pergamena” in piazza del Comune alla presenza del sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, e del presidente della Società della Miseria, Piero Sarti. E nel pomeriggio spazio alla regina Polenta con assaggi di polenta dolce con aringhe e baccalà secondo la tradizione. Nel pomeriggio sarà la volta delle esibizioni dei gruppi storici ospiti e dello spettacolo con i rapaci dell’Antica falconeria toscana, che incanterà piccoli e grandi. Per tutta la domenica, 26 febbraio, inoltre tanti stand gastronomici con prodotti tipici della Valbisenzio e preparazioni a base di castagne

Venerdì 24 febbraio alle ore 21, nel salone della Provincia di Prato, saranno presentai i ‘Miserini’, da un’idea di Nello Giuliani, volontario dell’associazione Società della Miseria. Sarà inoltre mostrato in anteprima l’ultimo costume storico realizzato da Marcella Giugni secondo modelli rinascimentali. Interverrà per l’occasione anche Arianna Sarti, storica del Museo del Tessuto.

"La Provincia - ha ricordato il presidente Simone Calamai - è la casa dei sette comuni e volentieri ospitiamo uno degli eventi legati alla festa più importante per Vernio. Un'occasione per presentare le eccellenze del territorio legate alla tradizione".

L’evento è organizzato dall’Amministrazione di Vernio in collaborazione con la Società della Miseria. "Da sempre - ha ricordato il presidente Piero Sarti - portiamo avanti le tradizioni enogastronomiche che caratterizzano il nostro territorio, come la ‘pulendina’ di castagne, ma soprattutto quelle storiche a cui si lega l’evento della Festa della Polenta e più in particolare le vicende della famiglia dei conti Bardi del Feudo di Vernio e della Contessina Bardi che fu moglie di Cosimo il Vecchio".