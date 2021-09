14.09.2021 h 00:01 commenti

Gli ultras infiammano la piazza: cori, striscioni, bandiere e fumogeni colorati per festeggiare il nuovo Prato

In piazza San Francesco la presentazione ufficiale dell’Ac Prato targato Commini. Tutto nuovo: gruppo dirigente, squadra di giovani e giovanissimi, maglie, logo, sponsor, sito internet. “Siamo pronti”, ha detto con grande emozione il presidente. Commosso Matteo Biffoni: “Questa piazza mi fa dire che vale la pena fare il sindaco”

nadia tarantino

“Chi non salta pistoiese è…. è….”. Sono stati gli ultras a scaldare piazza San Francesco che stasera, lunedì 13 settembre, si è tinta di biancazzurro per festeggiare il nuovo Ac Prato targato Stefano Commini. Una piazza in delirio come non si vedeva da decenni, un coro dopo l’altro come non si sentiva da tantissimi anni, uno sventolio di sciarpe e bandiere che nessuno più ricordava: il cuore biancazzurro è risorto in piazza San Francesco dove il presidente Commini e il suo fidatissimo direttore generale, Ivan Reggiani, hanno presentato la nuova dirigenza e la nuova squadra, una rosa composta da trenta calciatori con un’età media di 23 anni, guidata da mister Luigi Pagliuca, ex centrocampista di Prato, Fiorentina, Perugia, Catania, Spezia, Ancona, Triestina.“Tutti giovani pieni di talento - hanno detto Commini e Reggiani parlando della squadra - giovani e giovanissimi che potranno darci grandi soddisfazioni e che faranno dell’Ac Prato uno dei punti più importanti del loro curriculum”. Un palco, quello montato in Piazza San Francesco, ricco di sorprese e di storia. A trainare il pubblico (diverse le sedie vuote perché gli ultras sono rimasti fuori dallo spazio transennato) è stato l’inviato di Striscia la Notizia, Ghione, affiancato dalla voce storica che per anni ha raccontato le partite del Prato, Stefano Chini. Applausi per tutti in un unico, grande abbraccio per il Prato e per Commini entrato da subito nel cuore dei tifosi. “Questa è una di quelle occasioni che ti fa dire che vale la pena fare il sindaco - il commento di Matteo Biffoni, tifosissimo da sempre - io, stasera, questa piazza me l’aspettavo così come la vedete: bella, affollata, entusiasta. So da dove vengono i tifosi, sono uno di loro, e so che c’era bisogno di ritrovare amore e interesse per la squadra di calcio perché l’indifferenza è per noi un sentimento pesante. Finalmente siamo qui e io sono contento, contentissimo. Il passato è passato, ora dobbiamo guardare solo al futuro”.I cori, gli applausi, i fumogeni colorati come si usa in curva, allo stadio, hanno emozionato Stefano Commini: “Non pensavo di trovarmi in mezzo a tutta questa gioia. Siamo pronti”. La presentazione della nuova squadra (nuove le maglie, una bianca e una biancazzurra con main sponsor Estra e sponsor tecnico Nike, nuovo il logo e nuovo il sito internet) è andata in scena a sei giorni dal debutto nella stagione 2021/2022 del campionato di serie D. Prima giornata impegnativa con la trasferta a Rimini: “Purtroppo la palla è tonda - ha detto il dg Reggiani - speriamo di riuscire a farla andare nel verso giusto”. Sul palco sono saliti anche pezzi di grande vissuto del Prato: lo storico radiocronista Mauro Presenti, l’amatissimo calciatore Fausto Oliva che ha indossato la casacca biancazzurra per due anni a partire dal 1976 e che è partito apposta da Milano per riabbracciare i suoi tifosi. E non è mancato il ricordo commosso di Paolo Rossi (è stato Ghione a chiedere un applauso speciale per Pablito al quale sarà intitolato lo stadio). Protagonista della serata la pratesità con una delegazione dei quattro rioni della Palla Grossa, il rap di Bebla e i titoli del pugile Francesco Di Fiore e del suo team. “Abbiamo tutto - ancora Commini - manca solo la data di riapertura del Lungobisenzio”. Il sindaco ha assicurato che i tempi saranno brevissimi ma intanto la squadra, dopo la trasferta romagnola, giocherà la prima partita casalinga a Sesto Fiorentino.La Prato biancazzurra intanto sogna. Sogna e spera in un futuro fatto di successi e di lotte per traguardi importanti. I tifosi non si pongono limiti (“portaci in Europa”, un auspicio esagerato ma sognare non costa nulla) e si stringono intorno ai loro colori: “L’Ac Prato siamo noi, siamo solo noi”. La storia d’amore con la nuova proprietà e appena all’inizio. Domenica la prima gara ufficiale dell’era Commini.