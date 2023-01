27.01.2023 h 14:51 commenti

Gli studenti pratesi protagonisti della Giornata della memoria

Alla cerimonia organizzata in Prefettura gli studenti del Marconi, Buzzi e delle medie Buricchi e Gandhi hanno presentato i loro lavori: video, pietre d'inciampo vocali, manifesti e una riflessione sull'amicizia. Il presidente della consulta Famiglieretti: "Dobbiamo raccogliere il testimone di una generazione che sta scomparendo"

Alla cerimonia oltre agli studenti, e alle autorità militari e civili è stato invitato anche Enrico Piccini il vicesindaco di Nonantola, comunità che durante la guerra ha salvato settanta ragazzi nascondendoli a Villa Emma, Angela Davis rappresentante della comunità ebraica e Elena Lenzi presidente del Soroptimist di Prato e l'artista Ferdinando Montagner i cui quadri sono stati esposti nella sede della Prefettura.

L'Amministrazione Comunale di Poggio a Caiano ha proposto ai suoi studenti una mattinata di riflessione iniziata con la cerimonia al monumento di piazza della Riconciliazione - Roberto Castellani, della deposizione di una corona in memoria delle vittime dell’oppressione nazista e la lettura di alcuni testi, e quindi, al Cinema Teatro Ambra, un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Francesco Puggelli, i dirigenti degli Istituti scolastici di Poggio a Caiano ed il dottor Enrico Iozzelli del Museo della Deportazione di Figline di Prato, che è intervenuto con una relazione sulla vicenda della deportazione nell’area pratese.

Le celebrazioni si sono concluse con la premiazione del concorso sul “Giorno della Memoria” riservato agli studenti delle classi quinta Primaria (disegno) e terza secondaria di primo grado di tutti gli istituti poggesi. I tre vincitori della sezione elaborato scritto, in particolare, avranno la possibilità di partecipare al Viaggio della Memoria ai campi di concentramento di Mauthausen ed Ebensee che l’Anpi di Prato organizzerà all’inizio di maggio.

"Siate le gambe della memoria" l'appello di Tatiana Bucci una delle ultime sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, è stato raccolto dagli studenti pratesi che questa mattina, 27 gennaio, durante la cerimonia commemorativa per la Giornata della memoria organizzata dalla Prefettura hanno presentato le loro riflessioni e lavori sulla Shoah.Un manifesto realizzato dadell'indirizzo grafico Marconi (la scuola ha consentito anche il collegamento su RadioCanale7 con il programma dal titolo “La Memoria Vive” e la diretta sul canale facebook e youtube) dove si trovano a contrasto un soldato e una bambina simbolo della tragedia e della speranza, un video a cura diallievo del Buzzi, un'installazione e una elaborazione vocale della storia di alcuni deportati pratesi nei campi di concentramento affidata agli studente della secondaria di primo gradoe infine una rivisitazione del libro "L'amico ritrovato" curata dagli studenti della scuola media. Tutti emozionati nel presentare i propri lavori, ma in modo particolare Stefano che con il video ha voluto raccontare la sua storia di diversità: "Sono affetto da bipolarismo - ha raccontato - e spesso mi sento discriminato come chi è stato rinchiuso nei campi di concentramento". E proprio sul tema della diversità ha insistito il prefetto: "Ancora oggi assistiamo a discriminazioni di vario genere: non siate indifferenti perchè da qui nasce superficialità verso quello che ci succede intorno".presidente della Consulta degli studenti, invece, ha ricordato l'importanza della testimonianza nelle scuole da parte di chi ha vissuto l'esperienza tragica dei campi di concentramento: "Tra le tante figure un ricordo a Castellani che ha diffuso per anni il senso della memoria, oggi ancora di più affidato a noi giovani come passaggio di testimone" . La manifestazione andrà in onda