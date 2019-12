20.12.2019 h 11:07 commenti

Gli studenti di Vaiano trovano sotto l'albero di Natale una cesta con 120 libri

I volumi recuperati grazie al riciclo dei libri della biblioteca e saranno distribuiti in tutti i plessi del comprensivo Bartolini

Sono oltre 120 i libri che sono stati consegnati ieri mattina, 19 dicembre, all’istituto comprensivo Bartolini di Vaiano, che provvederà poi a distribuirli in tutti i plessi del Comune.

“I libri per la scuola vengono recuperati grazie al riciclo dei volumi della biblioteca e sono adatti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni – spiega l’assessore alla Cultura di Vaiano Fabiana Fioravanti – Quest’anno in particolare abbiamo privilegiato volumi interessanti per i ragazzi più grandi, dalle ultime classi delle elementari a tutto il ciclo delle medie”.

I libri serviranno a sostenere i progetti di lettura, sono già stati utilizzati per il prestito e quindi non sono nuovi, ma perfetti per essere maneggiati dai bambini, anche piccoli, in piena libertà.

Ogni anno la Biblioteca Basaglia rinnova il fondo per il prestito, sostituendo libri che presentano un certo grado di usura. Il riutilizzo per le biblioteche e il prestito delle scuole rientra fra le innumerevoli iniziative di riciclo promosse dal Comune di Vaiano in molti ambiti.