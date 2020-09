18.09.2020 h 17:09 commenti

Gli studenti del Marconi regalano una delle loro bici recuperate alla studentessa derubata fuori dal Convitto

Lunedì mattina la consegna. Sofia e sua madre saranno accolte dal preside che donerà una delle bici che gli studenti del Marconi rimettono completamente a nuovo grazie ad un progetto di recupero

Una bicicletta nuova per Sofia, la studentessa delle medie del Convitto Cicognini rimasta a piedi martedì 15 settembre quando, all'uscita dalla scuola, ha scoperto il furto della bici lasciata nei pressi dell'ingresso ( leggi ). L'istituto Marconi regalerà alla ragazzina una delle biciclette rimesse a nuovo grazie al progetto che la scuola porta avanti da qualche anno e che consiste nel recupero di bici vecchie rimesse a nuovo dagli studenti. Una notizia bella quanto inaspettata per Sofia che dalla prossima settimana potrà dunque nuovamente andare a scuola da sola come le ha insegnato la madre per renderla autonoma e metterla al riparo dagli eventuali rischi di contagio da coronavirus prendendo l'autobus. Lunedì 21 settembre sarà il preside del Marconi a consegnare personalmente il regalo a Sofia. “Ringrazio l'istituto Marconi per questo bel gesto di solidarietà – le parole di Donatella Colzi, mamma della studentessa – un gesto di solidarietà ancora più significativo perché reso pubblico. Intanto ho chiesto alla preside del Convitto di poter mettere a disposizione il parcheggio interno per chi, come mia figlia, usa la bicicletta per andare a scuola ma questo non è possibile. A questo punto mi auguro che l'amministrazione comunale si attivi per garantire la vigilanza e spero che la nuova bici di Sofia resista alla pratica, molto diffusa a Prato, del furto di biciclette”.