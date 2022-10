07.10.2022 h 12:06 commenti

Gli studenti del liceo Livi tornano "a riveder le stelle": tutti al cinema a piedi

Domani un lungo serpentone composto da 250 studenti partirà da via Marini per raggiungere la multisala Eden e assistere alla proiezione del film di Avati. La dirigente scolastica: "Un'iniziativa che unisce mobilità sostenibile, cultura, bellezza e sostegno al mondo del cinema"

Mobilità sostenibile, socializzazione, apprendimento e sostegno al mondo della cultura, che al pari di quello della scuola è stato penalizzato durante la pandemia: 250 studenti del Liceo Livi, domani, invaderanno il centro storico per “tornar a rivedere le stelle”.

Un lungo serpentone di ragazzi accompagnati dai loro docenti, domani mattina assisterà alla proiezione del film "Dante" di Pupi Avati al cinema Eden. “Ci muoveremo a piedi, questo anche per insegnare ai ragazzi che ci si sono altri mezzi di trasporto oltre alla macchina e al motorino – spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti – ma soprattutto sarà l'occasione per educare al bello, condividere opinioni, giudizi, emozioni ed esperienze. Con questa iniziativa vogliamo anche educare i ragazzi ad andare al cinema, un film proiettato sul grande schermo è completamente diverso da quello visto su uno schermo del telefonino o del computer”

Quella di domani è la prima iniziativa di ritorno alla normalità dopo mesi di lezioni in Dad, restrizioni e chiusure forzate imposte dalla pandemia. Per molti studenti è la prima volta che vivono l'esperienza di uscire da scuola con i compagni. Le gite per molti sono un lontano ricordo.

