21.03.2023 h 14:48 commenti

Gli studenti del liceo Brunelleschi a Palermo per la marcia all'albero di Giovanni Falcone

Da sabato sono in Sicilia per un viaggio di istruzione e formazione, con loro gli assessori del comune di Prato e Montemurlo Flora Leoni e Valentina Vespi. Ilaria Santi a Milano per il corteo organizzato da Libera

Il Comune di Prato a Milano e in Sicilia, insieme a quello di Montemurlo, per partecipare alle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Gli studenti della terza liceo artistico Brunelleschi sabato scorso sono partiti per un viaggio di istruzione e formazione in Sicilia caratterizzato dagli incontri con le associazioni antimafia, dalla visita di luoghi storici frequentati dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Con loro gli assessori alla Municipale Flora Leoni e Valentina Vespi:"Come diceva Giovanni Falcone la mafia non si combatte esclusivamente nelle aule dei tribunali, bensì educando e formando i ragazzi alla legalità - a spiegano - Ecco perché noi abbiamo ritenuto importante essere a fianco dei ragazzi in questo percorso, per far capire che le istituzioni sono vicine e condividono questo pensiero".

Al termine dell'anno scolastico, gli studenti parteciperanno ad un bando del Ministero della Pubblica Istruzione che li vedrà realizzare un cortometraggio sulla lotta alla mafia e coloro che lo vinceranno, potranno partecipare ad uno stage all'Università Luiss Guido Carli di Roma.

Oggi si è tenuta poi a Palermo la marcia all'albero di Giovanni Falcone, eretto davanti alla casa del giudice siciliano, su cui i ragazzi hanno affisso i propri pensieri nell'ambito della manifestazione di Libera, la rete di associazioni attiva che ha organizzato a Milano un corteo a cui ha partecipato anche l'assessore all' istruzione Ilaria Santi: "E' importante essere oggi qua, tutti insieme, dopo gli anni della pandemia e lo è essere a Milano perchè la mafia e la corruzione sono un problema nazionale e internazionale che non riguarda quindi soltanto una parte specifica del nostro Paese e le modalità in cui opera sono sempre diverse ma altrettanto pericolose. Questa mattina sono presenti molte scuole anche della nostra città ed è un bel segnale". Al termine della manifestazione in piazza Duomo, sono stati letti i nomi di tutte le 1.069 vittime innocenti delle mafie.