20.12.2020 h 19:49 commenti

Gli studenti del Datini sfornano biscotti per la Caritas

Ottanta chili di cantuccini alle mandorle e al cioccolato andranno ad addolcire i pacchi dono destinati alle famiglie bisognose

Formazione professionale e solidarietà, una ricetta che nelle cucine dell'istituto alberghiero Datini hanno sfornato oltre 80 kg di cantuccini destinati ad addolcire il pacco regalo confezionato dalla Caritas per le famiglie bisognose.

“Ogni anno prima delle vacanze di Natale organizzavamo un piccolo buffet per gli studenti della scuola – spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – quest'anno abbiamo pensato di aiutare la Caritas con cui abbiamo un rapporto di collaborazione da anni” . I biscotti sono stati confezionati in 350 pacchetti e consegnati direttamente alla Caritas diocesana. “Credo che la scuola – spiega Santagati – debba insegnare anche a prendersi cura degli altri, e noi lo possiamo fare preparando biscotti e pranzi per chi ha bisogno”

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus