20.04.2023 h 14:47 commenti

Gli studenti del Datini incoronati cuochi ricicloni, a dirlo la trasmissione "Avanzi il prossimo"

Una gara culinaria, in otto puntate, tra istituti alberghieri italiani. A vincere non era solo il piatto più buono o realizzato meglio ma quello che aveva ottimizzato e riciclato al massimo gli ingredienti avanzati

I “cuochi ricicloni” più bravi d’Italia sono quelli dell’istituto professionale alberghiero “Francesco Datini”. Sono loro che hanno conquistato il primo posto ad ‘Avanzi il prossimo’, il programma tv dedicato al recupero del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare, in cui la cucina s’intreccia all’economia e alla “cultura dello scarto’. Una gara culinaria, in otto puntate, tra istituti alberghieri italiani, condotta da Tinto e Fede (Nicola Prudente e Federico Quaranta), andata in onda su Tv2000 il mercoledì in prima serata. Questa mattina nell’auditorium dell’istituto gli studenti hanno festeggiato la vittoria ed hanno raccontato l’esperienza vissuta in tv, tra “quiz food” e sfide ai fornelli. Il premio un master di una settimana all’accademia Niko Romito di Castel di Sangro con tre stelle Michelin. Il programma tv si proponeva d’insegnare a non sprecare il cibo e lo ha fatto attraverso i meccanismi di un’appassionante sfida di cucina, a colpi di riciclo che ha visto protagonisti gli studenti di cucina e di sala. In trasmissione a giudicare i piatti proposti c’erano Anna Moroni, storica spalla di Antonella Clerici Cesare Marretti, chef stellato diventato famoso per la “Prova del Cuoco” su Rai 1 ed un ospite diverso per ogni puntata a seconda del tema proposto. Stamani i ragazzi hanno proposto un video che in 6 minuti ha raccontato l’esperienza vissuta, da com’è nata l’idea della partecipazione al programma, alle emozioni, ai ricordi e alle sensazioni vissute. Ad accompagnare i ragazzi in questa insolita esperienza sono stati i professori Claudio Masti e Somigli. Le trasmissioni iniziavano con un “Quiz food” con domande relative al tema della puntata (per il Datini carne, formaggi, panificati), con tre domande a squadra. La squadra che ne indovinava di più aveva l'opportunità di avere due bonus nella gara culinaria. Uno chef, scelto tra gli alunni di cucina dell’istituto, doveva poi preparare un piatto con gli ingredienti di recupero messi a disposizione del programma, in una sorta di “mistery box”. Il tempo a disposizione era di 45 minuti, 40 minuti per la preparazione e 5 minuti per l’impiattamento. Al termine, i ragazzi di sala- bar dovevano preparare una mise en place su di un tavolo realizzato con materiali di riciclo (una bicicletta e una tavola di legno grezzo) e servire le pietanze ai giudici, che al termine declamavano il vincitore della puntata. A vincere non era solo il piatto più buono o realizzato meglio ma quello che aveva ottimizzato e riciclato al massimo gli ingredienti avanzati.