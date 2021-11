23.11.2021 h 13:35 commenti

Gli studenti del Datini docenti per un giorno all'università della Malesia

Una lezione di come si prepara il riso alla zucca per gli allievi della Uow Malaysia Kdu, collegamento via internet per una vera e propria mastreclass

Gli allievi della 5C e 5D del Datini per un giorno sono diventati professori universitari, insegnando la ricetta del riso alla zucca agli studenti dell'Uow Malaysia Kdu una vera masterclass online che ha impegnato ragazzi e docenti in particolare Bernardo Somigli, Filippo Traversi che hanno seguito la parte tecnica e Salvatore Salvo per l'esposizione in inglese. Come tutte le lezioni che si rispettino, dopo le spiegazioni è stato tempo di domande e chiarimenti che sono puntualmente arrivati. L'iniziativa è nata lo scorso anno in occasione di una vista all'ambasciata italiana a Kuala Lumpur da parte di una delegazione dell'istituto alberghiero. “da allora – spiega la dirigente scolastica Francesca Zannoni – i contatti sono diventati sempre più intensi fino alla proposta di effettuare una masterclass. In Malesia per diventare chef bisogna frequentare l'università, non esisto scuole superiori”. Il menù è stato concordato su una scelta di tre piatti, ma il riso, alimento molto diffuso in Malesia ha vinto sugli altri. “E' stata una prova molto importante per i nostri ragazzi – conclude la preside – mi auguro che presto si possa tornare a fare stage all'estero che oltre ad essere un'ottima occasione formativa portano anche importanti contatti e possibilità di scambi”

