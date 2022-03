21.03.2022 h 18:44 commenti

Gli studenti del Brunelleschi ricordano i nomi degli oltre 170 bambini, ragazzi e donne uccisi dalla mafia

La cerimonia in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. I nomi scritti su delle pietre comporranno un'installazione sotto l'albero di Libera, piantato nel giardino della scuola

Gli studenti del Liceo “Umberto Brunelleschi” di Montemurlo hanno deciso di ricordare con un gesto simbolico e commovente il nome, e dunque la storia, dei bambini, dei ragazzi e delle donne uccise per mano della mafia. Nominare per non dimenticare, attraverso una memoria dura e pesante come un sasso. Così, ieri 21 marzo, il liceo Brunelleschi ha celebrato la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Gli oltre 170 sassi nei prossimi giorni saranno trasformati, dagli studenti del corso di scultura, in un'installazione che sarà posta sotto l'albero di Libera, una magnolia, piantata nel giardino della scuola nel 2011 in occasione del passaggio della carovana antimafia. Una mattina di impegno civico, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, che hanno incontrato gli studenti nella palestra della scuola. La prefetto Adriana Cogode ha ricordato la strage di Capaci del 1992: "Falcone diceva che la mafia è liquida, perché riesce a diffondersi e insinuarsi in tutte le parti della società. La mafia è sinonimo di schiavitù, perché toglie la libertà di scegliere. Allora, voi ragazzi, cercate una missione nella vita, uno scopo e siate sempre liberi". Il sostituto procuratore Laura Canovai, riferendosi al trentennale delle morti di Falcone e Borsellino ha aggiunto: "Queste morti non sono lontane ma ci rinnovano esempi di impegno e coraggio. Per dire “no” ci serve sapere che, chi ci sta accanto, ci supporta. Questo di dà il coraggio di scegliere".