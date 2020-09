18.09.2020 h 14:50 commenti

Gli studenti cinesi disertano in massa le lezioni. Il Comune incontra le associazioni della comunità

Assenze fino al 70 per cento per infanzia, primarie e medie, poco meno nel biennio delle superiori. Gli assessori Mangani e Santi: "Le nostre scuole sono sicure"

Dopo un inizio di settimana altalenante per le presenze di studenti cinesi nelle scuole, negli ultimi due giorni, in concomitanza con l’aumento dei casi positivi al Covid all’interno della comunità asiatica ( leggi ), si è assistito a un picco verso l’alto delle assenze. Defezione che non riguarda solo le scuole dell’infanzia e primarie, ma anche le medie dove si è raggiunto il 70% e i bienni delle superiori: qui le assenze sono arrivate anche al 60%.Una situazione che è costantemente monitorata dall’amministrazione comunale, da quella provinciale e dall’istituto scolastico provinciale che questa mattina 18 settembre, hanno incontrato i rappresentati di dieci associazioni culturali cinesi per cercare, da una parte di rassicurare le famiglie sul grado di sicurezza raggiunto all’interno delle scuole, dall’altra di ribadire l’obbligo scolastico. Due le richieste da parte della comunità cinese: la misurazione della temperatura in tutte le scuole all’ingresso e una maggiore chiarezza su quale sia, in caso di contagio a scuola, la procedura utilizzata.“Per quanto riguarda le scuole comunali – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – abbiamo garantito che sempre viene misurata la febbre, mentre per le procedure che sono affidate ad Asl, saranno tradotte in lingua cinese e poi pubblicate su wechat e gli altri canali che abbiamo a disposizione”.Comunicazioni che saranno intensificate nelle prossime settimane quando inizierà anche il servizio mensa e si potrebbero verificare altre criticità: “Ci siamo dati un nuovo appuntamento per la metà di ottobre – ha spiegato l’assessore ala cittadinanza Simone Mangani – nel frattempo continueremo a monitorare la situazione, anche se il fenomeno delle assenze è nazionale. Abbiamo chiesto alle associazioni di continuare a veicolare tutti i documenti tradotti e a tranquillizzare le famiglie sul fatto che le nostre scuole sono sicure”