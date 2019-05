14.05.2019 h 18:02 commenti

Gli spurghisti pratesi possono utilizzare l'impianto di San Donnino, c'è il via libera di Publiacqua

Dal 7 maggio è stata fatta ripartire la microraccolta di fanghi da fosse settiche. La decisione dovrebbe aiutare le ditte del settore messe in crisi dalla sentenza del Tar della Lombardia contro l'uso agricolo dei fanghi trattati

Dal 7 maggio scorso le ditte di autospurgo che operano su Prato e provincia conferiscono all'impianto di San Donnino. Lo rende noto Publiacqua che, si spiega, "ha dato la sua disponibilità a far ripartire la microraccolta di fanghi da fosse settiche, consentendo agli spurghisti di conferire simultaneamente il rifiuto prodotto da più clienti con un notevole risparmio di tempo per le aziende e quindi un miglior servizio per i cittadini".

La decisione presa dal gestore del servizio idrico integrato, si precisa, è "frutto della collaborazione tra istituzioni e aziende che si è sviluppata per dare risposte concrete alla situazione di forte criticità in cui l'estate scorsa si era ritrovato il settore, a seguito della sentenza del Tar della Lombardia contro l'uso agricolo dei fanghi trattati. Un provvedimento che aveva portato alla conseguenza immediata del blocco del servizio per i cittadini e quindi ad un grosso problema per le aziende e per l'ambiente".

Con la nuova disponibilità allo smaltimento dell'impianto di San Donnino "si offre così un sollievo importante a tutto il settore industriale direttamente connesso a questa attività ed ai cittadini che sono i beneficiari finali del servizio delle ditte di autospurgo".