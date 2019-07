03.07.2019 h 11:21 commenti

Gli Sherlock Holmes del web stanno di casa a Prato: ecco come si lavora per proteggere i siti e scovare i truffatori

Quattro giovani stanno dietro l'azienda "Trame digitali", chiamati anche a illustrare la loro attività sulla prestigiosa rivista di criminologia "Sicurezza e scienze sociali". In poche ore hanno risolto il giallo del sito fake attribuito alla candidata cinese anche se la procura ancora non ha chiuso l'indagine

nadia tarantino

Vanno a caccia di ladri e truffatori, di impostori e ciarlatani che si muovono nel mare magnum di internet. In pratica investigatori del web che con pazienza riescono a risalire al dipendente infedele che ruba i dati dell'azienda, al predatore di identità, al maneggione che si diletta a ficcare il naso nelle pagine online altrui e anche all'esperto hacker che sa come aprire un varco tra le righe di codice di un programma software. La loro sede non è però a Silicon Valley ma a Prato.Sono quattro i soci di 'Trame digitali', società nata un anno fa che si occupa di servizi web a tutto tondo ( QUI LE INFO ): i programmatori Cosimo Zecchi e Dario De Cianni, il sistemista Rudi Bertaccini e il grafico Giada Bargellini. Tutti giovani con il pallino del web che principalmente costruiscono siti internet per le aziende ma che hanno una specializzazione nella sicurezza e cioè nelle misure necessarie a rendere inattaccabile e inviolabile uno spazio web e, a illecito già commesso, a scoprire chi e in che modo lo ha violato e attaccato.Sono stati proprio i soci di Trame digitali a capire per primi come, quando e dove è stato realizzato il sito internet fake riferito a Teresa Lin, la candidata della lista civica del sindaco Biffoni che ha subito presentato una denuncia contro ignoti prendendo le distanze dal contenuto delle pagine. La procura ha affidato le indagini alla polizia postale e da qualche settimana si aspetta di sapere se la ricostruzione ufficiosa verrà confermata.Tanto abili a tappare le falle, vere o potenziali, dei siti web che Zecchi e Bertaccini nel 2017 sono stati autori de 'Il prezzo della libertà', lavoro pubblicato sulla rivista di criminologia "Sicurezza e scienze sociali" di Franco Angeli editore. Non solo: sono anche formatori nelle aziende per spiegare ai dipendenti come si tutela la sicurezza online.Ma il vero core business di 'Trame digitali' è la realizzazione di siti internet e la loro progressione. “Ci definiamo sarti digitali – spiegano i soci – facciamo vestiti su misura, siti perfettamente corrispondenti alle esigenze dei clienti. Da una attenta e scrupolosa analisi dell'attività è possibile individuare la strategia di crescita e di sviluppo nel mondo digitale”.Servono esperienza, capacità e conoscenza approfondita di tutto ciò che costituisce il vastissimo e cervellotico mondo del software, ma ci vogliono anche creatività, ingegno e fantasia per cucire un vestito di buona fattura come quello fatto per il Duomo di Firenze che ha una biglietteria e un sistema di prenotazione online realizzato proprio da Trame digitali.“Realizziamo il prodotto ma poi ci occupiamo anche della manutenzione e del controllo di tutte quelle procedure che garantiscono la sicurezza dei dati e impediscono che vengano resi pubblici in modo sconveniente applicando – dicono Zecchi e Bertaccini – quei protocolli che rendono inoffensivo qualsiasi tentativo di intrusione o manipolazione”.Non sono solo i siti delle grandi aziende e dei grandi enti pubblici o privati a correre il rischio di finire nel mirino di hacker e truffatori, anche un sito di basso profilo e un qualsiasi account possono diventare un bersaglio: “Non esisterà mai una sicurezza al cento per cento – spiega Rudi Bertaccini – il miglior antivirus è il buonsenso. Nel dubbio non scaricare cose strane, se una e-mail è troppo bella per essere vera meglio non aprire eventuali link e se proprio non si è sicuri di quello che si sta per fare, meglio chiedere ad un amico che se ne intende”.