Gli ordini non ci sono, ditta di abbigliamento si converte e produce mascherine in tnt e camici

Titolari e dipendenti della Machattie srl del Soccorso hanno deciso di non stare a casa ma di dare una mano in questo momento di emergenza. La produzione è già di duemila pezzi al giorno

E' in momenti di difficoltà come questo che il grande spirito d'iniziativa pratese dà il meglio di sé e fa la differenza. Per se stessi, certo, ma anche per gli altri. Quel raro mix di ingegno, voglia di fare e capacità di rialzarsi ben descritto da Malaparte, lo ritroviamo in una piccola azienda di abbigliamento, la Machattie srl in via Cortesi al Soccorso.

A causa dell'emergenza mondiale Coronavirus due soci e sei dipendenti si sono ritrovati improvvisamente senza ordini e senza lavoro. Anziché sventolare bandiera bianca e darsi al piagnisteo i titolari, Anna Lascialfari e Alido Bennati, hanno avuto una brillante intuizione: produrre mascherine in tessuto, un prodotto ora più che mai introvabile. E così nel giro di pochi giorni soci e operai sono passati dal tagliare e cucire tessuti per vestire alla moda donne e uomini, a tagliare e cucire tessuto non tessuto in polipropilene per proteggerli da un nemico invisibile che minaccia la loro salute. E come spesso accade a Prato, le intuizioni imprenditoriali si dimostrano di successo anche a beneficio della collettività. "Abbiamo iniziato a sperimentare lunedì scorso e siamo in produzione da un paio di giorni. - racconta Anna Lascialfari - Gli ordini sono già tantissimi, dalle aziende di Prato e di tutta la Toscana, e riusciamo a realizzare 2mila mascherine al giorno. Vediamo se nei prossimi giorni riusciremo a incrementare per soddisfare l'enorme richiesta".

In sostanza si è trattato di mettere a frutto ciò che l'azienda sa già fare perfettamente, tagliare e cucire. "Quando abbiamo avuto l'idea, - continua Lascialfari - ci siamo fatti mandare una mascherina chirurgica tramite amici e abbiamo iniziato a provare. Le nostre non hanno il filtrante perché questo tipo di tessuto ora è introvabile, ma con due strati di tnt polipropilene riusciamo a ottenere un buon risultato sul fronte della protezione da fattori esterni. Ci siamo rivolti a un laboratorio di Pontedera per testarle e per avere la misura precisa del grado di filtraggio. A breve avremo la risposta. Noi ce la mettiamo tutta perché non sappiamo cosa ci aspetta. La produzione estiva è completamente saltata; gli ordini per l'invernale in genere arrivano ad aprile ma a questo punto chissà se e quando li riceveremo. Un'altra incognita riguarda i pagamenti della merce consegnata a gennaio. A cose normali i clienti pagano in questo periodo dell'anno ma con questa situazione ci chiediamo chi lo farà. Difficile quindi, guardare al futuro con serenità. Proviamo a tenere duro convertendoci alle mascherine e a breve anche ai camici usa e getta. Speriamo di farcela".

La nuova produzione è partita solo e soltanto con il via libera dei dipendenti: "Gli abbiamo chiesto se preferivano stare a casa in attesa che tutto torni alla normalità o se se la sentivano di venire a lavorare. -concludono i due soci - Dobbiamo dire che non c'è stato nessuno che si sia tirato indietro pur potendo. Di questo li ringraziamo". D'altronde non sarebbe da pratesi rifiutare il lavoro e non impegnarsi nei momenti di difficoltà. Ciascuno nel suo piccolo.

