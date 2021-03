18.03.2021 h 15:06 commenti

Gli operai nella ditta sono tutti clandestini: arrestati padre e figlio

La scoperta è stata fatta durante un controllo effettuato dai carabinieri in un'azienda di Carmignano. I sette lavoratori erano alloggiati in un vicino appartamento, in precarie condizioni igienico-sanitarie

Padre e figlio, di 53 e 29 anni e di nazionalità cinese, sono stati arrestati dai carabinieri e posti ai domiciliari con l'accusa di aver impiegato sette lavoratori clandestini in una stamperia tessile con sede a Carmignano. Gli arresti sono scattati al termine di una ispezione effettuata nel pomeriggio di ieri 17 marzo dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Prato, supportati dai colleghi del Gruppo Tutela del Lavoro di Roma e della Stazione di Carmignano.

I militari hanno ispezionato l'azienda nell’ambito dei controlli alle attività produttive della provincia, finalizzati a contrastare l’impiego di manodopera clandestina, trovando sette operai di nazionalità cinese intenti a confezionare capi d’abbigliamento, anche di una nota griffe. Dai successivi accertamenti è emerso che tutti erano clandestini e, ovviamente, impiegati in nero. L’unico dipendente formalmente assunto ed in regola con la normativa sull’immigrazione, era il figlio del titolare. I carabinieri hanno poi accertato che il giovane non era soltanto un dipendente, bensì il co-gestore dell’attività.

I sette lavoratori clandestini erano alloggiati in un vicino appartamento, messo a loro disposizione dai datori di lavoro, dove vivevano in condizioni igienico sanitarie non ottimali. Comminate sanzioni per complessivi 36.000 euro circa, con la sospensione dell’attività.