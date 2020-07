31.07.2020 h 13:38 commenti

Gli islamici pratesi hanno celebrato la festa del sacrificio. All'inizio del prossimo anno pronta la moschea

Nei giardini ex ippodromo, degli Aquiloni e di Narnali si sono dati appuntamento oltre duemila fedeli per quella che è una delle più importanti ricorrenze dell'Islam. Le cerimonie all'aperto per rispettare le norme anticovid

La comunità islamica pratese ha festeggiato, oggi 31 luglio, contemporaneamente al parco dell’ex Ippodromo, a quello degli Aquiloni e nei giardini di Narnali, la "festa del sacrificio", ma il prossimo anno probabilmente lo faranno nella nuova moschea in piazza del Mercato nuovo. I lavori, infatti dovrebbero terminare entro l’inizio dell’anno. La preghiera è iniziata all’alba, quando nel parco era ancora buio e i runner ancora pochi. Complessivamente sono stati oltre duemila i fedeli suddivisi nei tre spazi individuati dal Comune.Doppia entrata da via Roma e da via del Purgatorio, per raggiungere lo spazio destinato alla preghiera, rigorosamente diviso fra donne e uomini. Fra i fedeli anche bambini, qualcuno ancora in fasce, ma tutti rivolti verso la Mecca. Una distesa di persone distanziate fra loro sedute su tappetini colorati e finemente decorati, ma anche su lenzuoli o semplici stuoie. Rosari in mano e cellulari per immortalare la festa organizzata nel pieno rispetto delle misure anticovid.“Oggi per noi è un momento importante – ha spiegato Haddade Abdecaziz del Centro culturale islamico – perché ricorda il sacrificio di un padre, una festa che fa riflettere sul ruolo dei genitori. Le famiglie che se lo possono permettere offriranno un montone, ovviamente nel parco non è stato fatto nessun sacrificio di animali”. Il riferimento è ad alcune polemiche nate ieri in città quando qualcuno aveva ipotizzato che durante le cerimonie venissero sgozzati animali, cosa peraltro vietata dalla legge.L’amministrazione, su richiesta della comunità e in accordo con la questura ha individuato i tre spazi all’aperto. “Sono migliaia - soiega l'assessore Simone Mangani - i fedeli musulmani che vivono e lavorano a Prato e quindi è stato giusto concedere loro questi spazi per celebrare una festa così sentita. La scorsa settimana insieme all’assessore Marchi e Barberis abbiamo fatto un sopralluogo al cantiere della nuova moschea: i lavori procedono velocemente, l’inaugurazione dovrebbe avvenire nei primi mesi del prossimo anno”.