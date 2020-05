01.05.2020 h 20:48 commenti

La media Sem Benelli chiede un tavolo tecnico sulla scuola: "La didattica a distanza crea differenze fra i ragazzi"

L'iniziativa concordata con il dirigente dell'Istituto comprensivo Don Milani. Tra le richieste che verranno fatte all'assessore alla Pubblica istruzione anche quella di agevolare gli incontri con gli studenti che non riescono a seguire le lezioni a distanza

Gli insegnanti della scuola media Sem Benelli scrivono all'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Prato per chiedere un tavolo di lavoro dove docenti e tecnici possano confrontarsi sull'esperienza della didattica a distanza che, se da una parte ha permesso di continuare a fare lezioni dall'altra ha completamente interrotto il percorso di inclusione che caratterizza la scuola.

“Purtroppo - si legge nella lettera indirizzata all'assessore Ilaria Santi – la didattica a distanza è la scuola dei primi, di coloro che hanno stanze tutte per sé con connessioni efficienti, comodi device, genitori presenti e competenti... è una scuola di contenuti e programmi che lascia indietro gli ultimi”.

Un problema reale che coinvolge studenti italiani e stranieri. “Se da una parte sono orgogliosa del lavoro fatto dagli insegnanti – spiega Elisabetta Corvino dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Don Milani - dall'altra devo constatare che nel migliore dei casi le classi virtuali sono composte dal 60% degli alunni e che solo il 10% produce elaborati. Questo vuol dire che una parte di ragazzi sono rimasti indietro”

Da qui l'idea di un tavolo di confronto per cercare di recuperare, almeno in parte, questi effetti negativi condividendo l'esperienza della didattica a distanza anche con gli altri insegnanti. “Tra le proposte che ci piacerebbe fare – continua la dirigente – c'è anche quella di promuovere incontri con i ragazzi più fragili, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza, per cercare di riallacciare i rapporti e fornire quel sostegno e aiuto che caratterizza la nostra didattica”

Non soltanto attenzione per chi è in difficoltà, ma anche il desiderio che un sogno si avveri: un saluto in giardino per gli alunni della terza media.

“Siamo pronti a metterci a sedere – commenta l'assessore Santi – ad un tavolo tecnico pedagogico perché la parte educativa è fondamentale come quella della relazione”.

