Gli infissi di Palazzo Madama saranno rimessi a nuovo da un'azienda edile pratese

La Edil84 si è aggiudicata i lavori che prevedono l'intervento su finestre e persiane dello storico edificio di Roma sede del Senato. Le operazioni avranno una durata di 180 giorni

Sarà un'azienda pratese ad occuparsi del restauro e della sostituzione di finestre e persiane di Palazzo Madama, storico di Roma e sede del Senato. L'incarico è stato affidato a Edil84. L'azienda con sede in via Ferrucci 71 non nasconde la soddisfazione: “È per noi un grande onore poter curare questo importante intervento su una delle sedi delle istituzioni della nostra Repubblica”.

Le finestre e le persiane verranno ripulite della vernice fino a ritrovare il legno vivo. Si procederà poi alla sostituzione delle parti rotte o ammalorate, quindi alla stesura di una mano di fondo, alla completa stuccatura e carteggiatura, al trattamento contro tarli e funghi e alla verniciatura a smalto, di qualsiasi colore, in almeno due mani e comunque a completa copertura, con sigillatura finale di tenuta contro le infiltrazioni meteoriche.

Una volta terminate tutte le operazioni di rilievo dei serramenti da parte dell’impresa Edil 84, inizieranno i lavori che saranno suddivisi in tre parti. La prima consistente nello smontaggio delle persiane, restauro con successiva posa e smontaggio delle finestre con chiusura temporanea con nylon. La seconda consisterà nel restauro delle finestre e conseguente rimontaggio. Successivamente saranno rimosse tutte le persiane e finestre da sostituire e conseguentemente fornite e posate le nuove. I lavori avranno una durata di 180 giorni.