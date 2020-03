30.03.2020 h 12:59 commenti

Gli industriali in pressing sul Governo: "Riaprire dove sono garantite le misure di sicurezza"

Tra le proposte quella di far lavorare i dipendenti più giovani e con turnazioni ridotte. Sul fronte finanziario il congelamento dei mutui per almeno un anno. L'imprenditore Mario Maselli lancia l'idea dei Pratobond

a.a,

Dal distretto tessile di Prato la richiesta al Governo di riaprire al più presto le attività. "Salvaguardando la salute dei dipendenti – spiegavicepresidente di Confindustria Toscana Nord – a livello nazionale ci sono varie proposte tra cui un rientro al lavoro dei dipendenti più giovani e una turnazione ridotta a rotazione anche del 30%. A Prato il 90% delle aziende sono chiuse, una percentuale superiore rispetto a quelle della Lombardia dove esistono filiere diverse".Problemi anche per quanto riguarda la tenuta delle imprese, stanno già arrivando cancellazioni degli ordini e la stagione primavera estate ormai è decisamente compromessa. " E' necessario – continua Marini - interrompere le linee previste da Basilea, garantire una dilazione dei mutui almeno di 12/18 mesi. Ci sono aziende che sono riusciti a ristrutturarsi ora si trovano davanti a scadenze pesanti che potrebbero ributtarle nuovamente in una situazione di crisi".Marini chiede anche una programmazione sul lungo periodo di finanziamenti da parte delle banche, ma anche un allungamento della cassa straordinaria oltre le nove settimane previste. "Ci servono tempi certi già la riapertura dopo il 4 aprile era pesante per il distretto, ora che non si ha una data ufficiale precisa si rischia anche di compromettere i rapporti con i clienti, costruiti in tantissimi anni". Intanto si avvicina il momento del pagamento degli stipendi.titolare dell' Emmetex propone di creare i PratoBond per cercare di salvaguardare il distretto: "Un'idea ancora in bozza- spiega l'imprenditore - partendo da un fondo a garanzie delle banche che poi dovrebbero potenziare per dare liquidità alle aziende".Intanto inè stata approvata una delibera che velocizza i tempi d'istruttoria dei Confidi, al massimo quindici giorni. I costi sostenuti dalle imprese saranno rimborsati dalla Regione sotto forma di voucher. Il decreto del governo prevede garanzie sui prestiti fino ad un massimo di un milione e mezzo di euro. Ma nella regione chi avesse necessità di finanziamenti superiori potrà fare affidamento su Garanzia Toscana, secondo le modalità di intervento già previste prima dell’emergenza coronavirus a sostegno della liquidità delle imprese. Nella delibera si dà mandato inoltre alla giunta di richiedere al governo nazionale la possibilità di fare in modo che per i prestiti superiori a 250 mila euro le aziende possano rivolgersi direttamente al Fondo centrale garanzie, senza passare dai Confidi.Si parte domani, martedì 31 marzo, anche per la cassa integrazione in deroga. ammortizzatore specifico per l'emergenza da Covid-19 e può essere richiesta dai datori di lavoro privati che non rientrano nella disciplina di altri ammortizzatori sociali. Non è previsto nessun requisito dimensionale, quindi potranno accedere anche i datori di lavoro che occupano un solo dipendente.