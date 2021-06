07.06.2021 h 12:07 commenti

Gli imprenditori artigiani fiduciosi nella ripresa: bene il tessile, crollo dell'abbigliamento

Secondo il settimo rapporto dell'Osservatorio Ebert il 2,6% degli imprenditori prevede per il 2021 un aumento del fatturato

Crescono le aspettative delle aziende artigiane per il 2021; il 2,6% parla di un aumento del fatturato. In particolare gli imprenditori tessili prospettano un incremento del 7%, mentre quelli dell'abbigliamento sono pessimisti e prevedono una perdita del -18%. Al livello provinciale le stime sono di +3,2%, in aumento anche gli investimenti (11,3%). Sul fronte occupazionale il 4,7% degli imprenditore prevede un incremento dei posti di lavoro, l'88,4% parla di stabilità, il 4,2% di perdita e l'1,2% non lo sa.A tracciare il quadro sul futuro del settore artigiano in Toscana il VII rapporto dell'osservatorio dell'Ebert (Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano) realizzato su un campione di oltre 800 aziende toscane fra marzo e aprile. “Una ripresa asimmetrica – ha spiegato il curatore dell'indagine-dove le aziende più strutturate, con oltre 10 dipendenti, sono ottimiste e prevedono un aumento del 12,8%, mentre quelle con meno di 9 dipendenti prospettano un calo del 1,6%. Il fattore determinante sarà la vocazione all'export: quelle che esportano oltre il 50% dichiarano un aumento del 41,2%”.L'indagine evidenzia anche forti ritardi delle imprese artigiane ad adeguarsi alla transizione digitale: l'86% degli intervistati non ha adottato nuovi modelli produttivi e organizzativi legati alla tecnologia digitale. “Esiste un notevole ritardo culturale per quanto riguarda la tecnologia – ha spiegatovicepresidente di Confartigianato Prato - purtroppo si fa fatica ad adottare questi modelli che invece sono fondamentali per restare competitivi. Per quanto riguarda il 2021 sicuramente sarà un anno caratterizzato da alti e bassi a secondo dei comparti. Filati e maglieria hanno iniziato l'anno con entusiasmo , eppure ci si aspettava un anno tiepido. Peggio il settore della moda e quello legato al mondo della cerimonia. Credo che le prospettive siano in miglioramento: c'è voglia di tornare alla normalità e di compare”.