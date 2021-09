13.09.2021 h 17:05 commenti

Gli ex Allievi tornano a casa, nuovi spazi all'istituto Buzzi

In un tavolo convocato in Provincia è stato trovato un accordo grazie anche alla mediazione del sindaco Biffoni e del presidente Puggelli. Il preside Marinelli, appena possibile, concederà all'associazione una nuova sede

Gli Ex Allievi del Buzzi, ritornano nella sede storica di viale della Repubblica, il dirigente scolastico Alessandro Marinelli, appena sarà possibile, concederà nuovi spazi all'associazione, nel frattempo tutto il materiale verrà custodito in un luogo sicuro.

Un accordo che è stato raggiunto in un tavolo in Provincia a cui hanno partecipato anche il sindaco Matteo Biffoni e il presidente della Provincia Francesco Puggelli.

“L’associazione Ex Allievi è preziosa per l'istituto, per gli studenti ma anche per la città stessa – commenta Puggelli - ed era necessario sedersi attorno a un tavolo per favorire la ripresa delle attività"

.Provincia e Comune in questo caso hanno svolto un ruolo di riconciliazione e di salvaguardia per un' associazione che fa parte delle istituzioni scolastiche pratesi.

"Il ruolo che l'associazione riveste va oltre l'istituto Buzzi, l'attività degli ex allievi è patrimonio della città - ha aggiunto Biffoni -. Per questo auspichiamo che l'Associazione prosegua la propria attività in sinergia con la scuola, trovando soluzioni organizzative adeguate".

Soddisfazione anche da parte del presidente degli Ex Allievi Giuseppe Moretti: " Ringraziamo il sindaco, il presidente della Provincia e il preside Marinelli per la disponibilità che ha permesso un confronto costruttivo e positivo nell' interesse comune di istituto e allievi".

Intanto l'associazione continua il suo impegno nella presentazione della rivista "NotizieNostre" che avverrà a ottobre all'interno del museo Soffici a Poggio a Caiano, ma anche nel preparare le elezioni del nuovo consiglio, scaduto già da un anno, ma non rinnovato a causa della pandemia.

