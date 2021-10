11.10.2021 h 11:17 commenti

Gli ex allievi del Buzzi tornano a casa, la sede nel laboratorio di moda

Il preside Marinelli ha consegnato le chiavi a Giuseppe Moretti, l'archivio storico sarà a disposizione di tutti. Pace fatta fra scuola e associazione

Pace fatta fra il preside Alessandro Marinelli e gli ex allievi del Buzzi che tornano ad avere la loro sede nella scuola, anzi nel cuore dell'istituto: il laboratorio di moda S18 dove è stato anche collocato l'archivio storico che sarà a disposizione di tutti. Nel futuro l'idea di aprire le porte della scuola anche a visitatori esterni.

“Una finestra tra passato e futuro – ha commentato il dirigente scolastico – ma anche l'occasione per i ragazzi di poter studiare i tessuti pregiati che fanno parte dell'archivio storico”.

Con la consegna delle chiavi al presidente Giuseppe Moretti, l'associazione che per qualche mese è stata senza sede in attesa che il preside trovasse uno spazio nell'ottica della riorganizzazione della scuola, tornano a casa: “Il risultato dell’accordo – ha sottolineato Moretti - è una vera collaborazione, che mi auguro continui per decenni, a sostegno degli allievi durante il loro percorso di studio attraverso le borse di studio, e gli stretti rapporti con il mondo del lavoro che facilitano l'inserimento dei diplomati in azienda”.

Intanto continua anche la collaborazione con il Pin per la condivisione dei laboratori per la ricerca che coinvolge la medicina ambientale e clinica e il dipartimento di ingegneria civile e ambientale: sono già arrivate le prime commesse e altri due progetti, sempre nell'ambito della sostenibilità verranno firmati nei prossimi mesi .

