Gli effetti del coronavirus sulla Rc auto: a Prato tariffe in calo del 25 per cento

Meno veicoli in circolazione e meno incidenti. La media delle polizze si è ridotta ovunque con punte record nell'area pratese dove comunque il costo continua ad essere il più alto a livello regionale e tra i più alti in Italia

Scende ancora la tariffa media per assicurare un'auto in Toscana: un altro 21 per cento in meno registrato su base annua ad aprile dopo il calo di quasi il 12 registrato a marzo. Prato segna il record regionale con -24,74 per cento in una forbice che scende fino al 14 per cento di Siena. Sono questi i dati che arrivano dall'osservatorio di Facile.it e che mettono in risalto il consistente e ulteriore arretramento delle tariffe in concomitanza con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Rispetto ad una media nazionale che si è ridotta del 15 per cento, la Toscana ha fatto molto di più risentendo positivamente del calo del costo della polizza auto rispetto allo stesso periodo del 2019: merito del crollo verticale del numero degli incidenti stradali. In valori assoluti, questo significa che se ad aprile dello scorso anno ci volevano, in media, 620 euro per assicurare l'auto, oggi ne bastano circa 490. Prato, nel panorama toscano, continua ad essere la provincia più onerosa: 684 euro il costo medio di una Rc auto – circa il 40 per cento in più rispetto alle altre province – ma, a confronto di dodici mesi fa, si tratta del quasi il 25 per cento in meno. Un trend che al momento fa sorridere ma che è destinato ad invertire velocemente rotta: la fase 2, infatti, comporta un graduale ma costante aumento delle auto in circolazione non solo per la ripresa delle attività ma anche per i limiti imposti al trasporto pubblico. La provincia toscana meno cara è, ad oggi, Grosseto con un costo medio di circa 366 euro, seguita da Siena (380) e Arezzo (410).



