12.04.2023 h 16:20 commenti

Gli Editors saliranno sul palco del festival "Settembre Prato è spettacolo"

Dopo tre date dedicate alla musica italiana, ecco il primo gruppo internazionale che si esibirà in piazza Duomo il 3 settembre in uno dei soli tre concerti in Italia del loro tour estivo

Dopo le prime tre date monopolizzate dalla musica italiana, il festival "Settembre Prato è spettacolo" annuncia i primi ospiti internazionali: gli Editors. La band inglese, reduce dal grande successo delle due date al Fabrique di Milano e alla Unipol Arena di Bologna, tornerà infatti in Italia per tre date nei mesi estivi, una delle quali proprio a Prato il 3 settembre. Si tratta della quarta data ufficialzzata per il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione del Comune di Prato. Le altre sono quella degli Articolo 31 (31 agosto) di Daniele Silvestri (1 settembre) e di Edoardo Bennato (4 settembre). Indie rock, post punk, new wave, synth pop, canzoni da stadio: la band inglese ha messo insieme tutto questo con personalità, in vent’anni di carriera vissuti sempre ad altissimi livelli creativi e di riscontro del pubblico. Non a caso tutti i loro precedenti album sono stati in Top 10 Uk, e due si sono piazzati al numero 1.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus